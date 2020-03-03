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Van'da depremzede engelli çocuğa enkaz altında kalan tekerlekli sandalyesinin yenisi verildi

VAN HABERLERİ  | 03.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Van'da depremzede engelli çocuğa enkaz altında kalan tekerlekli sandalyesinin yenisi verildi

Türk Kızılay, 23 Şubat'ta İran'da meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesinde de hasara neden olan depremde, yıkılan evin altında tekerlekli sandalyesi kalan 6 yaşındaki engelli Ali Acar'a yenisi hediye etti.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gelenler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Acar, evlerinin yıkılması nedeniyle Van'daki akrabalarının yanına yerleşti.

Depremin etkili olduğu mahallede vatandaşlara çadır ve yemek dağıtan Türk Kızılay görevlileri, Ali Acar'ın tekerlekli sandalyesini göçük altında kaybettiğini öğrenince çalışma başlattı.

Türk Kızılay Genel Merkezi, Ali Acar için tekerlekli sandalye gönderdi.

Aileyi kaldıkları evde ziyaret eden Türk Kızılay görevlileri, tekerlekli sandalyeyi Ali Acar'a teslim ederek yüzünü güldürdü.

Türk Kızılay Genel Afet Direktörü Alper Güler, yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren sahada vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Güler, "Ali'nin tekerlekli sandalyesinin enkaz altında kaldığını öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımız hemen gerekeni yaptı ve ertesi gün Ali'yi kaldığı evde ziyaret ettik. Türk Kızılay, 151 yıldır olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın her ihtiyacına koşmayı kendine görev bilecektir." diye konuştu.

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