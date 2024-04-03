YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da düzenlenen izinsiz gösterilerde parklar ateşe verildi, bazı iş yerleri zarar gördü

Van'da düzenlenen izinsiz gösterilerde parklar ateşe verildi, bazı iş yerleri zarar gördü

AA AA
03.04.2024 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından yapılan izinsiz gösterilere katılanlar, parkları ateşe verdi, halk ekmek büfeleri, otobüs durakları ve bazı iş yerlerine zarar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında dün birçok mahallede izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

Ara sokaklara ve kenar mahallelere dağılan göstericiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, barikat kurarak polise taş ve molotofkokteyli attı.

Gece boyunca devam eden gösterilerde parkları ateşe veren, çocuk oyun gruplarını yakan göstericiler, halk ekmek büfelerine, bazı araçlara ve iş yerlerine zarar verdi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kameralarının bulunduğu direkleri kırdı.

Polis ekipleri de gece boyunca göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Uyarılara rağmen dağılmayarak polise mukavemet gösteren 26 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kurulan barikatları kaldırmak için çalışma başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandıRize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı
Kumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldıKumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldıKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
Anahtar Kelimeler:
polis müdahale

Van Namaz Vakitleri 3 Nisan Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:41
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:38
Yatsı
19:57
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.