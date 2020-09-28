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Van'da EBA'ya erişim sağlayamayan 1000 öğrenciye tablet desteği

VAN HABERLERİ  | 28.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Van'da EBA'ya erişim sağlayamayan 1000 öğrenciye tablet desteği

Van'ın Çaldıran ilçesinde, uzaktan eğitim kapsamında EBA'ya erişim sağlayamayan 1000 öğrenciye tablet ve 10 öğrenciye de televizyon yardımında bulunuldu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede öğrencilerin derslerine devamlılıklarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçeye bağlı mahallelerde yapılan araştırmalarda, imkanları olmadığı için EBA üzerinden verilen derslere katılamayan öğrenciler belirlendi.

Mahalleleri dolaşarak aileleri ziyaret eden Ensari, tespit edilen öğrencilere televizyon, tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve televizyon desteğinde bulunduklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitim imkanlarından mahrum kalmamaları için çaba gösterdiklerini belirten Ensari, "Uzaktan eğitim alamayan öğrencilerimize tablet veriyoruz. Evinde televizyonu olmayan öğrencilere televizyon yardımında bulunuyoruz. Aynı zamanda kırtasiye malzemesi desteği sunuyoruz. Birçok öğrencinin evini ziyaret ediyorum. Durumlarını yerinde görüyorum. Öğrencilerimizin derslerini takip etmeleri ve okumaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

Ensari, ilçedeki 1000 öğrenciye tablet, 10 öğrenciye televizyon desteğinde bulunduklarını aktardı.

Öğrencilerden Şehriban Polat ise tableti olmadığı için EBA üzerinden derslere bağlanamadığını, bu süreçte eğitiminden geri kalmamak için kitaptan çalıştığını belirtti.

Ensari'ye desteğinden teşekkür eden Polat, "Belediye başkanımız sayesinde derslerimden geri kalmayacağım. Canlı yayında dinleyeceğim. Allah razı olsun. Çok mutluyum." dedi.

10. sınıf öğrencisi Meliha Ece Esmer, evlerinde bilgisayar ve televizyon bulunmadığını belirterek "Televizyonumuz kırıldığı için EBA TV'den derslerimi takip edemiyordum. Derslerden geri kalıyordum. Belediye başkanımız bize yeni bir televizyon hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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