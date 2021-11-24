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Van'da engelli öğrencinin "sınıf" hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

24.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muradiye ilçesinde doğuştan bedensel engelli Zeliha Bulut'un sınıf ortamında ders işleme hayaline kayıtsız kalmayan öğretmenleri, Kızılay gönüllüleriyle, yaşadığı evdeki odasını sınıf haline getirdi - Okuldan getirdikleri sıra, öğretmen masası, yazı tahtası ve Atatürk köşesi gibi bir sınıf ortamında bulunması gereken tüm araç ve gereçleri temin eden öğretmenler, Bulut'un arkadaşlarıyla birlikte derse katılmasını da sağladı - Matematik Öğretmeni Sevgi Özka: - "Öğrencimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra haftanın 2 günü sınıf arkadaşları ile birlikte evde eğitim görecek"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan öğretmenler, bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen öğrencinin odasını sınıfa dönüştürerek, okul ortamında ders işleme hayalini gerçekleştirdi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Babacan Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Zeliha Bulut'a, Babacan İlkokulunda görev yapan gönüllü öğretmenler evde eğitim vermeye başladı.

Bulut'un derslerinden geri kalmaması için düzenli olarak evde ders veren öğretmenler, sürekli okula giderek arkadaşlarıyla aynı sınıfta ders işlemek istediğini anlatan Bulut'un talebine kayıtsız kalamadı.

Bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve Kızılay yetkililerine ileterek gerekli desteği alan Matematik Öğretmeni Sevgi Özka, Bulut'un odasını sınıfa dönüştürmeye karar verdi.

Kızılay görevlileriyle birlikte Bulut'un evine giden Özka, boşalttığı odayı sıra, öğretmen masası, Atatürk köşesi, yazı tahtası gibi bir sınıf ortamında bulunması gereken araç gereçlerle donattı, Türk bayraklarıyla süsledi.

Odayı sınıfa dönüştüren Özka, engelli öğrencisinin arkadaşlarıyla birlikte derse katılmasını sağlayarak en büyük hayalini gerçekleştirmesini sağladı. Bulut da sınıf ortamında ders işlemenin mutluluğunu yaşadı.

Öğretmenlere destek veren Kızılay gönüllüleri, Bulut'un eskiyen tekerlekli sandalyesini de yenisiyle değiştirdi.

- "Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Özka, AA muhabirine, evde işlediği dersler sırasında sürekli okula gelmek istediğini söyleyen Bulut'a sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay gönüllülerine teşekkür eden Özka, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarıyla sınıf ortamında ders işlemenin hayalini kurduğunu anlatıyordu. Biz de aldığımız desteklerle öğrencimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 2 sınıf arkadaşı ile sınıf ortamında ders işledi. Bundan sonra haftanın 2 günü Zeliha sınıf arkadaşları ile birlikte evde eğitim görecek. Birlikte ders işleyeceğiz. Keşke ben de sınıfta olsaydım, arkadaşlarımla derse katılsaydım diyordu. Hayali gerçek oldu. Onu mutlu görünce biz de çok mutlu olduk."

Zeliha Bulut ise her zaman okula gitme hayali kurduğunu belirterek, "Okulda ders çalışmak istiyordum. Artık bir sınıfım var arkadaşımla birlikte ders işleyebileceğim. Çok mutluyum. Bana sürpriz yapan öğretmenlerime ve herkese teşekkür ederim." dedi.

- "Kızımızın hayallerine ortak olduk"

Muradiye Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay ise daha önce Özka'nın aracılığıyla Bulut'u ziyaret ettiklerini ve hayalini dinleme imkanı bulduklarını anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte evin bir odasını sınıfa dönüştürdüklerini aktaran Yay, "Öğretmenlerimiz haftada 3 kez gelip evde ders veriyor. Zeliş kardeşimizin mutluluğuna, hayallerine ortak olduk. Sevginin ve iyiliğin egemen olduğu bir dünya diliyoruz. Tüm hayallerinin gerçek olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Baba Sadrettin Bulut da kızının hayalini gerçekleştiren öğretmen ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, "Kızımın arkadaşlarının yanında ders görmesi çok güzel bir duygu. Odasını sınıfa çevirdiler. Çok mutlu oldum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

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