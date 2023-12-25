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Van'da geleceğin matematikçileri bilim olimpiyatlarına hazırlanıyor

25.12.2023 12:20 | Son Güncelleme:
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Van'da geçen yıl hayata geçirilen "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi" kapsamında yapılan sınavda başarılı olan 300 öğrenci, uzman öğretmenlerin verdiği eğitimle TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Valilik koordinasyonunda başlatılan proje, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülüyor.

Kentteki 5,6,7,9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine uygulanan sınavda 8 bin 300 öğrenci arasında dereceye giren 300 öğrenciye İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde, uzman öğretmenlerce hafta sonları matematik ve bilgisayar dersi veriliyor.

Öğrenciler, hem kendilerini geliştiriyor hem de TÜBİTAK'ın yaz döneminde düzenleyeceği bilim olimpiyatlarına hazırlanıyor.

- "Matematiğin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz"

Proje koordinatörü Tuğba Tuğ, AA muhabirine, proje kapsamında 21 uzman öğretmenin dereceye giren öğrencilere ücretsiz eğitim verdiğini söyledi.

Geleceğin matematikçilerini yetiştirme gayesinde olduklarını belirten Tuğ, şunları kaydetti:

"Hafta sonları öğrencilerimize 12 saat matematik, 4 saat de bilgisayar dersi veriyoruz. Öğrencilerimizi Matematik ve Bilgisayar Olimpiyatları'na da hazırlıyoruz. Matematiğin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Proje öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor. Valimiz Sayın Ozan Balcı'nın desteğini görüyoruz, öğrencilerimizi sürekli ziyaret ederek motive ediyor. Valiliğimiz öğrencilerimize kitap desteği de sağlıyor. Destek veren herkese teşekkür ederim."

"BAŞARI ELDE EDECEĞİME İNANIYORUM"

Matematik öğretmeni Selçuk Sağbaş da öğrencilere matematik sevgisini aşılmaya çalıştıklarını ifade etti.

Matematiğin insan yaşamında önemli yer tuttuğunu anlatan Sağbaş, "Kursumuzda başarılı öğrenciler var. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin faydasını göreceğimize inanıyorum. Öğrenciler 1,5 yılda iyi bir seviyeye geldi." diye konuştu.

9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Zana Esen de lise öğrencilerine yönelik sınavda matematik alanında birinci olduğunu dile getirerek, "Derece yaptığım için mutluyum. Hem matematik eğitimi alıyoruz hem de olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Güzel bir başarı elde edeceğime inanıyorum. Çocuk doktoru olmak istiyorum." dedi.

Öğrenci Ekin Tuğra Gülaçtı ise "Aldığımız eğitim okul derslerimize fayda sağlıyor. Üniversite sınavlarına şimdiden hazırlanmaya başladım. Hedefim tıp fakültesini kazanmak. Bize bu imkanı tanıyanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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