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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

12.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-11 Eylül'de gerçekleştirilen 10 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

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Van göçmen kaçakçılığı

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