YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

21.02.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Suçta kullanılan 2 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da sporcular karda "atlı snowboard" yaptıVan'da sporcular karda "atlı snowboard" yaptı
İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama:
Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecekGaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
polis Van

Van Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
12:25
İkindi
15:28
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Van Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazartesi

Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Kültür Eczanesi
Ipekyolu
Tunç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.