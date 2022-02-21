Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Suçta kullanılan 2 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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