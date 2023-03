Van'da gönüllü gençler "iyilik hareketi" ile depremzede çocukları sevindirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Van'a gelen ailelere destekler sürüyor.

12 yıl önce meydana gelen depremlerin acısını yaşayan Vanlıların, birçok ilden misafir ettikleri depremzedeler için seferber olduğu kentte, gençler de yürüttükleri çalışmalarla çocukları depremin psikolojisinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda, İpekyolu Gençlik Merkezi gönüllüleri, başlattıkları "iyilik hareketi" kapsamında depremden etkilenen çocuklar için oyuncak, kıyafet, hijyen ürünleri ve kırtasiye malzemeleri temin etti.

Hazırladıkları kişiye özel "tebessüm kutuları"nı süsleyerek üzerine çocukların isimlerini yazan gençler, evleri ziyaret ederek kutuları sahiplerine teslim etti, onlara psikososyal destek verdi.

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, AA muhabirine, gönüllü gençlerle depremin ilk gününden bu yana depremin acılarını hafifletmek adına çalışma yürüttüklerini söyledi.

Depremin ilk günlerinde bölgeye giden gençlerin, toplanan yardımları depremzedelere ulaştırıp yaralarını sarmaya çalıştığını anlatan Erçek, "Gençlerimiz psikososyal destek için çadır kentlerde, köylerde çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüler. Daha sonra ilimize gelen aileleri buldukları evlere yerleştirdiler ve onlar için eşya temin ettiler. Bu zorlu süreçte büyük bir yardımlaşma örneği gösterdiler. Gençlerimiz, ilimize gelen depremzede ailelerimizi en iyi şekilde misafir etmek her türlü ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışıyorlar." dedi.

Kentte misafir edilen aileleri sürekli ziyaret ettiklerini, ihtiyaçlarının temini konusunda çalışma yürüttüklerini dile getiren Erçek, "Gençler çocukların yüzünü güldürecek kutular hazırladılar. Çocuklarla bir araya gelerek yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyorlar. Biz de Vanlılar olarak ramazan ayında depremzede ailelerimizi iftar sofralarımızda ağırlayacağız. Yaşadıkları acıları bir nebzede olsa hafiflemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAMIZIN GÖNÜLLERİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Gençlerden Bedia Yıldız ise merkezdeki arkadaşlarıyla hediye kutularına gönüllerini bıraktıklarını belirterek, "Elimizde olanlarla depremzede çocukları mutlu etmek, yüzlerinde mutlu bir tebessüm oluşturmak istedik. Güzel bir işe vesile olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Eğitmen Mukaddes Yıldırım da öğrencilerle birlikte öğrencilere yardımcı olmak amacıyla "tebessüm kutuları" hazırladıklarını söyledi.

Depremlerin herkesi derinden etkilediğini kaydeden Yıldırım, "Elimizden geldiği kadarıyla insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Yardımdan ziyade çocuklarımızın gönüllerini kazanmak istiyoruz. Gençlerimiz kutulara bıraktıkları kalpleriyle çocukları mutlu etmiştir. Gençlerin burada canla başla çalışmaları bizleride mutlu ediyor." dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Van'a geldiklerini belirten Turgut Aşam, Vanlıların kendilerini ailelerinden biri gibi karşıladığını dile getirdi.

Van'a geldiği için mutlu olduğunu aktaran Aşam, "Türkiye'nin her tarafında insanlar yardımsever ama Vanlıların deprem görmeleri ve gelen depremzedelere kapılarını açmaları çok farklı. Buraya geldiğimde bizi karşılayanlar sanki kendi ailesini karşılamış gibi davrandılar ve davranıyorlar. Her türlü sıkıntımıza hemen koşup ilgileniyorlar. Maddi ve manevi her türlü iyiliği gördük. Tüm Vanlılara ve desteklerinden dolayı gençlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.