Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM bünyesinde 350 paket sigara, 66 adet cep telefonu, 60 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. 6114 SKM ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarında ise 1 adet sahte pasaport, 1 adet kopya düzeneği ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

