Van'da husumetli aileler barıştırıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 6 yıldır aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçeye bağlı Sarıharman Mahallesi'nde ikamet eden Akyavuz ve Ayaz aileleri arasında 2014 yerel seçimlerinde muhtarlık adaylığı sürecinde yaşanan ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan husumettin sona erdirilmesi için "barış töreni" düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı törende aile fertleri sosyal mesafe kurallarına uyularak bir araya getirildi. Okunan duanın ardından taraflar Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Bilmez, burada yaptığı açıklamada, Akyavuz ve Ayaz aileleri arasında dinin, insanlığın istemediği acı bir olayın yaşandığını anımsattı.

Kan davası gütmek ve bu dava üzerine savaşmanın dünyanın en kolay işi, ancak onu barışla sonuçlandırmanın da en zor iş olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Kan davasını barışla sonlandırmak yiğitlerin, erkeklerin ve hayırseverlerin işidir. Erkeklik kavga etmek değildir. Erkeklik barış yapabilmektir, kardeş olabilmektir, komşu olabilmektir, birlikte yaşayabilmektir. İnsanları iyiliğe teşvik etmektir, insanları kötülükten alıkoymaktır. Mahalle muhtarlarımız, Belediye Başkanımız, ilçe Başkanımız, Kaymakamımız ve İlçe Jandarma Komutanımız 6 yıldır devam eden fitnenin son bulması için araya geldiler. Hazreti Resulullah bütün kan davalarını ayağının altına aldığı gibi bu kan davasını da ayağımızın altına almak için Kur'an'ın hakimliğinde, misafirlerimizin, köylülerimizin şahitliğinde birbirimize söz verdik ve bu kötülüğü aramızda kaldıracağız. Bir daha deşmeyeceğiz. Fitnecilere, fesatçılara ve şeytanlara fırsat vermeyeceğimize dair birbirimize Kur'an'ın hakemliğinde söz verdik. Ben birbirlerine bu sözü verenleri tebrik ediyorum. Bu barışın cuma yüzü hürmetine kalıcı olması, bölgedeki bütün kötülüklerin, şerlerin, şiddetin, terörün yok olmasına da vesile olmasını diliyorum."

​​​​​​​Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, kurum amirleri, mahalle muhtarları, bölgenin tanınmış kanaat önderleri, Ayaz ve Akyavuz aileleri katıldı.

