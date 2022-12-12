Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 5 operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 505 fişek, 3 şarjör, 11 cep telefonu, 5 taşınılabilir bellek, 3 tapu, 4 çek, 9 senet, 1191 paket sigara ile 6 sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

