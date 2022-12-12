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Van'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

12.12.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı silah, mühimmat ve sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 5 operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 505 fişek, 3 şarjör, 11 cep telefonu, 5 taşınılabilir bellek, 3 tapu, 4 çek, 9 senet, 1191 paket sigara ile 6 sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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polis Gözaltı Van kaçakçılık

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