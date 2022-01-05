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Van'da kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

05.01.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ve yolcuların imdadına koştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece saat 00.30 sıralarında Özalp ilçesinden Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ne gitmek isteyen iki öğretmen etkili olan tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekip, aracı saplandığı yerden çıkararak öğretmenlerin Elaçmaz Mahallesi'ne ulaşmalarını sağladı.

Ayrıca, Muradiye ilçesine bağlı Sürüyol Mahallesi'nde gece rahatsızlanan tansiyon hastası 50 yaşındaki Fatma Cildan'ı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle mahalleye gidemeyen sağlık görevlilerinin yardımına koşan karla mücadele ekipleri, 2 saat süren zorlu çalışma sonucu hastanın evine ulaştı.

İlk müdahalesi evde yapılan Cildan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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