Van'da kayalıklardan düşerek yaralanan Alican Dinler'in durumunun iyi olduğu bildirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayalıklardan düşerek yaralanan ve Van Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Alican Dinler'in durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erek Dağı kayalıklarında yayla muzu bitkisi toplamaya giden Alican Dinler'in, dün dengesini kaybedip düştüğünü belirtti.

Bakan Koca, "Yaralandığı bilgisini alan ekiplerimiz, 12 yaşındaki kardeşimize ambulans helikopterle ulaştı, ilk müdahaleyi UMKE yaptı. Şu an Van Eğitim Araştırma Hastanesinde. Durumu iyi." bilgilerini paylaştı.



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