YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da nefes borusuna tost parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Van'da nefes borusuna tost parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

AA AA
30.04.2024 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Edremit ilçesinde yediği tostun parçası nefes borusuna kaçan öğrenci, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Edremit Şehit Nurettin Türkmen İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Ali Kurucan'ın nefes borusuna, yediği tostun parçası kaçtı.

Nefes almakta zorlanan Kurucan, o sırada nöbetçi olan sınıf öğretmeni Cüneyt Tüncil'in yanına koşarak yardım istedi.

Tüncil, kaçan parçayı yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkararak öğrencinin nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahale ettiği anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Müdahalesiyle çocuğun hayatını kurtaran öğretmen, gazetecilere, koridorda yürüdüğü sırada öğrencisinin koşarak yanına gelip yardım istediğini söyledi.

Daha önce hem teorik hem de uygulamalı ilk yardım eğitimi aldığını anlatan Tüncil, "Öğrencim mimikleriyle beni uyarmaya çalıştı. Ben de boğazına bir şey kaçtığını fark ettim ve Heimlich manevrası ile müdahale ettim. Hem idari kadro hem de öğretmen arkadaşlar olarak ilk yardım konusuna önem veriyoruz. İlk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Görüntüleri izledikten sonra olayın ciddiyetini daha net gördüğünü ifade eden Tüncil, "Biz eğitimciler olarak çocukların hayatına dokunuyoruz. Bu kez sağlık açısından da öğrencimin hayatına dokunmak beni çok mutlu etti." dedi.

Ömer Ali Kurucan ise ders arasında yediği tostun boğazına kaçtığını belirterek, "Merdivenlerden inerken yemek boğazıma kaçtı. Hızlıca lavaboya gittim, su içtim fakat geçmedi. Cüneyt hocayı kapıda gördüm ve hızlıca yanına koştum. Müdahale ederek beni kurtardı. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödülErzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödül
Şampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndüŞampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndü
Şile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturulduŞile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Van okul heimlich manevrası

Van Namaz Vakitleri 1 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:02
Öğle
12:09
İkindi
15:56
Akşam
19:05
Yatsı
20:32
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.