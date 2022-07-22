YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Van'da otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

22.07.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Van'da otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Van Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Gökhan Ermiş, seyir halindeyken fenalaşan kadın yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit-TOKİ seferini yapan otobüsteki bir kadın aniden fenalaştı.

Kadına müdahale eden yolcular, otobüs şoförüne haber verdi. Bunun üzerine güzergahından çıkarak Van Bölge ve Araştırma Hastanesine giden Ermiş, kadını sağlık görevlilerine teslim etti.

Bir süre hastane önünde bekleyen Ermiş, kadının durumunun düzelmesiyle oradan ayrıldı.

Ermiş, Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek hastaya şifa diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da uluslararası satranç turnuvası başladıVan'da uluslararası satranç turnuvası başladı
Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnunAfrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun
Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandıBursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Van otobüs

Van Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:11
Sabah
04:53
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:33
Yatsı
21:07

Van Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Defne Eczanesi
Ipekyolu
Kültür Eczanesi
Ipekyolu
Kent Eczanesi
Edremit
Can Eczanesi
Tusba
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.