Van'da peynir bidonu ile valize gizlenmiş 267 sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Erciş-Ağrı yolunda bir araçta yapılan aramada, peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 267 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkelerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

