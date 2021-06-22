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Van'da polislerden Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek

22.06.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da polislerden Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Kızılayın başlattığı kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile polisler, kurum yerleşkesinde oluşturulan bölümde kan bağışı yaptı.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat olarak kanlarıyla, canlarıyla milletin hizmetinde olduklarını söyledi.

Kentte 5 bine yakın personelinin olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Daha önce Kızılay yetkilileri göreve başlamam nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretine geldiklerinde, salgın süresinde kan bağışında bir düşme olduğunu ve stoklarda çok önemli olmasa da bir azalmanın yaşandığını söylediler. O arada bu fikir gelişti. Teşkilat olarak biz de hem kanımızla hem canımızla milletimizin hizmetindeyiz, en azından bu kampanyaya katılalım dedik. Arkadaşlarımızın gönüllülük esasına göre bağışları alınıyor. Kızılay görevlileri hem ana binamızda hem özel harekat hem de çevik kuvvet yerleşkemize giderek bağışları alıyor."

Kampanyaya, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

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