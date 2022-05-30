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Van'da sanat tutkunları doğayla iç içe piyano çaldı

30.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da sanat tutkunları doğayla iç içe piyano çaldı

Van'ın Özalp ilçesinde açılan piyano kursuna katılanlar, doğada piyano çalma keyfi yaşadı.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören kursiyerlere, ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Boyaldı Mahallesi'nde yeşile bürünen ovada eğitmenler tarafından ders verildi.

Kursiyerler de dersin ardından güzel manzarada doğayla iç içe piyano çaldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar, AA muhabirine, ilçede genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla kurslar açtıklarını belirtti.

Kursa katılımın yoğun olduğunu ifade eden Yıldırımçakar, "Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşandı. Biz de ilçemizde hem kültür, sanat adına çalışmalar yapmayı hem de öğrencilerimiz ve genç yeteneklerimizi yetiştirip üniversitelere kazandırmayı amaçladık. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Muhammed Emin Nasır'a teşekkür ediyorum. Sanatla baharı buluşturmak amacıyla öğrenci ve öğretmenlerimizle doğaya çıktık." diye konuştu.

Eğitmen Burak Aydın da kursa katılan kursiyerlerin eşsiz manzara karşısında piyano çalma imkanı bulduğunu kaydederek, "İlerleyen zamanlarda konser ve etkinliklerimiz olacak. Piyano dersimizi doğada işledik. Bu şekilde derslerimizi eylül ayının sonuna kadar devam ettireceğiz. Yeni kursiyerlerimiz de kayıtlarını yaptılar. Bekleyen birçok kursiyerimiz var." dedi.

Kursiyerlerden Azad Kılınç ise "Piyano dersi almayı çok istiyordum ancak imkanlarımız yoktu. Halk Eğitimi Merkezinde piyano kursu açılacağını öğrendiğimde çok sevimdim hemen başvurdum. Hocamız sayesinde piyano öğrenmeye ve çalmaya başladım. Güzel manzara karşısında piyano çalma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

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