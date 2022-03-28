Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Van'ın Özalp ilçesinde kamyonet seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Rıfat Akyüz idaresindeki 06 S 8457 plakalı kamyonet, Van-Özalp kara yolunun Erçek Gölü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motor kısmında başlayan alevi fark ederek araçtan inen Akyüz, çevredekilerin yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.



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