YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

AA AA
09.07.2024 09:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

İlçede akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan taşkın nedeniyle yollar ve bazı evler su altında kaldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Taşkın nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı Özalp kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, sağanağın yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de 1 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildiMersin’de 1 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Mardin’de firari 16 suçlu yakalanarak tutuklandıMardin’de firari 16 suçlu yakalanarak tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Van Özalp sağanak taşkın

Van Namaz Vakitleri 9 Temmuz Salı

İmsak
02:56
Sabah
04:44
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:40
Yatsı
21:19
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.