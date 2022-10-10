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Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

10.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

​​​​​​​ Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 14 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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Van terör operasyonu

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