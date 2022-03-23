Van'da "torbacı" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,8 gram eroin, 111,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,8 gram Afyon sakızı, 2,28 gram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz