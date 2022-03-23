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Van'da "torbacı" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

23.03.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,8 gram eroin, 111,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,8 gram Afyon sakızı, 2,28 gram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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