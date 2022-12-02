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Van’da ‘torbacı’ operasyonu

02.12.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “25 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 130,86 gram metamfetamin, 19,89 gram esrar, 5,96 gram eroin, 360 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 33 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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