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Van’da ‘torbacı’ operasyonu

07.04.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 4 kilo 973 gram afyon sakızı, 2 kilo 317,74 gram esrar, 83,75 gram metamfetamin, 5,28 gram eroin, 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 11 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.


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