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Van’da ‘torbacı’ operasyonu

05.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 32 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 625,97 gram esrar, 75,75 gram metamfetamin, 23,42 gram eroin, 0,7 gram kokain, 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 32 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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