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Van'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

02.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

Van'ın Saray ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurucan Mahallesi'nde Halim Altıngür'e ait tek katlı evin mutfağında mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Sevk edilen ekipler, olay yerinde çalışma yaptı. Evde hafif yaralandığı anlaşılan Aygür Altıgür, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ise Özalp ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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