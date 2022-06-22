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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

22.06.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 16-22 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6,13 gram eroin, 10,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,90 gram esrar ve 4 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 26'sı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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