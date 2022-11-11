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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakaladı

11.11.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4-10 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,05 gram eroin, 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 43,06 gram esrar ve 15 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti", 19'u hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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polis Van uyuşturucu

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