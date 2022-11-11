Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4-10 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,05 gram eroin, 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 43,06 gram esrar ve 15 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti", 19'u hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

