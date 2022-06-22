Van'da yabancı uyruklu kişi, bir çocuğun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir çocuğun fotoğrafını çekerek taciz ettiği ileri sürülen yabancı uyruklu, çevredekiler tarafından darbedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Haziran'da gece saatlerinde Bahçıvan Mahallesi'nde bir kişinin darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, ülkeye pasaport kullanarak turist olarak giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişinin, 15 yaşlarındaki bir şahsın fotoğrafını çektiğini düşünen vatandaşlarca darbedildiği aktarıldı.
Ekiplerce hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişinin telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmadığı bildirilen açıklamada, incelemenin devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı şahıslarla ilgili de gerekli işlemin yapılacağı belirtildi.
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