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Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti

06.02.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van'dan da ekipler görevlendirildi.

AFAD İl Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısının ardından 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

Sivil toplum kuruluşlarından oluşan gönüllülerin de aralarında olduğu ekipler, hazırlıklarının ardından Ferit Melen Havalimanı'ndan uçakla deprem bölgesine intikal etti.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, depremin birçok ilde hissedildiğini söyledi.

Van'da olumsuz durumun yaşanmadığını belirten Körpeş, "Kahramanmaraş ve diğer illerimizde yıkımın olduğu yönünde bilgiler var. Değerlendirmemizi yaptık. Ekiplerimiz yola çıktı." dedi.

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