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Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

27.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişinin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu "kan gütme saiki ile kasten adam öldürme" suçunu işledikleri tespit edilen 7 zanlı, ekiplerce gözaltına alındı, olayda kullanılan tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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