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Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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