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Van'dan Malatya'ya giden polis memuru, ekibiyle enkazdan 22 kişiyi kurtardı

23.03.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni doğum yapan eşini ve 10 günlük bebeğini bırakıp Malatya'ya giden Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Öztürk, ekip arkadaşlarıyla enkazdan 22 kişiyi çıkardı.

Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan Öztürk, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibiyle Malatya'ya gitti.

Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek veren Öztürk, yakınlarını kaybedenlerle hüzünlendi, enkazdan insanları kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya'da 15 gün boyunca çalışarak 22 kişiyi enkazdan kurtaran ekipte yer alan Öztürk, bu sürede cep telefonundan eşiyle görüntülü görüşerek, yeni doğan bebeğiyle hasret giderdi.

Öztürk, AA muhabirine, haber verilmesi üzerine zaman kaybetmeden yola çıkarak Malatya'ya gittiklerini söyledi.

Bölgede AFAD koordinasyonunda çalışma yürüttüklerini belirten Öztürk, "Bütün arkadaşlar canla başla çalıştı. Enkazda insanları kurtardığımız zaman biz de aileler de çok mutlu oldu. Van PAK olarak 22 vatandaşımızı enkazdan kurtardık. Görev yaptığımız sırada unutamadığımız anılar da biriktirdik. Bir kadın vardı, depremde yakınlarını kaybetmişti. Yıkıntıların arasında bir fotoğraf vardı. Ben de aileye teslim ettim. O fotoğrafı gördüğüne bile mutlu olup ağlamıştı. Biz de onunla hüzünlendik." diye konuştu.

"BEBEKLERİ GÖRDÜKÇE YENİ DOĞAN BEBEĞİM AKLIMA GELİYORDU"

Göreve gittiğinde bebeğinin 10 günlük olduğunu anlatan Öztürk, "Zor oldu biraz ama insanlarımıza yardım etmeye gittik. Her gün görüntülü arıyorduk ama yakından dokunmak, öpmek farklı bir şey. Zor bir süreçti. Bebekleri gördükçe yeni doğan bebeğim aklıma geliyordu. Allah bir daha böyle bir felaketi göstermesin." dedi.

Mehmet Öztürk'ün eşi Tuğba Öztürk ise yaşanan felaketin herkesi derinden etkilediğini, insanların çok zor süreçler yaşadığını dile getirdi.

Devletin, güvenlik güçlerinin, tüm insanların depremzedeler için elinden geleni yaptığını, Türkiye'nin tek yürek olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Eşim adına ve diğer polis abilerimiz, kardeşlerimiz adına gururluyum. İlk günden gittiler, insanlara yardımcı olmaya çalıştılar. Tek kaldık, zorlandık, çok özledik. Oradaki insanların yardıma ihtiyacı vardı. Biz tek değildik. Abilerimiz her zaman yanımızda oldu. Tek dileğimiz enkazdakilerin sağ salim çıkmasıydı. Maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın. Eşim gittiğinde bebeğimiz çok küçüktü ama önemli olan oradaki insanlara yardımcı olmaktı."

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