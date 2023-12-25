YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

25.12.2023 07:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyorErzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor
Uludere sis bulutunda kaybolduUludere sis bulutunda kayboldu
Rize’de 64 köy yolu ulaşıma kapandıRize’de 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
Van kar tatil okullar

Van Namaz Vakitleri 25 Aralık Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:15
Öğle
12:11
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:21

Van Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Atabay eczanesi
Caldiran
Talay eczanesi
Edremit
Öznur eczanesi
Ozalp
Gülay eczanesi
Ipekyolu
Şifa eczanesi
Gurpinar
Demir eczanesi
Gevas
Hayat eczanesi
Muradiye
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Her ihtiyaca uygun, yılın çok satanları burada! Sizin için seçtik

Her ihtiyaca uygun, yılın çok satanları burada! Sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.