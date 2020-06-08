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  4. Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

VAN HABERLERİ  | 08.06.2020 21:50 | Son Güncelleme

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı


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Sabah
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Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:36
Yatsı
21:17

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
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