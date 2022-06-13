YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

13.06.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Tuşba ilçesinde saat 21.35'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından kırsal mahallelere AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, mahallelerde hasar tespit çalışmasına başladı.

Depremin en çok hissedildiği Ermiş Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlarda çatlaklar oluştu. Vatandaşlar bir süre evlerine giremedi.

Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı da Ermişler Mahallesi'nde vatandaşlarla görüştü, çatlakların oluştuğu evlerde incelemelerde bulundu.

Duman, vatandaşlarla yaptığı görüşmede, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Mahallede oluşan ufak tefek sıkıntıları hep birlikte çözeceğiz. Gereğini yapacağız. Muhtarla sürekli iletişim halindeyiz. Ne gerekiyorsa hepsini halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındıVan'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındı
Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandıDiyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındıBursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
deprem Van

Van Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:06
Akşam
19:38
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Şura Eczanesi
Ipekyolu
Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Yiğit Eczanesi
Ipekyolu
Çelebi Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.