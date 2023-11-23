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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

23.11.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızının 2012'de kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirten Nazlı Sancar, kızına kavuşmak için yıllardır eyleme katıldığını söyledi.

Eylemlerinin devam edeceğini aktaran Sancar, duygularını şöyle dile getirdi:

"12 yıldır bu katillerin, zalimlerin kapısındayım. Sesimizi bastırmak için müzik açıyorlar. Ama onlar annelerin sesini bastıramazlar. Anneler güçlüdür. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. 47 evladımız geldi, ailelerine, sıcak yuvalarına kavuştular. HDP'lilerin çocukları sıcak odalarında, yataklarında yatarken bizim çocuklarımızı dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar."

Sekiz yıldır oğlundan haber alamadığını dile getiren Eyüp Baran da "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. 8 yıldır arıyorum ama vermiyorlar. Ölünceye kadar çocuğumun peşinden gideceğim. Eylemime devam edeceğim. Oğlum, gel oralar boştur. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." diye konuştu.

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