YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlı İrem okuma isteğini "boş tuval"le anlattı

Vanlı İrem okuma isteğini "boş tuval"le anlattı

04.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaldıran ilçesinde maddi durumu iyi olmayan 12 çocuklu ailenin kızı 13 yaşındaki İrem Dede, öğrencilerin gelecekle ilgili beklentilerini yansıttığı resim sergisine boş tuvalle katıldı - Öğretmen olmak isteyen İrem Dede: - "Aslında hayallerim bu boş tabloya sığmayacak kadar büyük. Sadece okumak istiyorum ve kız çocuklarına umut olmak istiyorum" - İnşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan baba Bahyettin Dede: - "Şimdi ortaokula gönderiyoruz ama lise için para lazım. Kaynak olmayınca ben de onları okutamıyorum ve üzülüyorum" - "İrem yaşadıklarını boş tabloyla anlatmış. Aslında yaşadıklarını hissederek anlatmaya çalışmış. Durum tam da onun anlattığı gibi. Çocuklarımın okumasını istiyorum ama imkanım yok"

MESUT VAROL - Van'ın Çaldıran ilçesinde maddi durumu iyi olmayan 12 çocuklu ailenin kızı olan 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki İrem Dede, 21 öğrencinin hayallerini resmettiği sergiye boş tuvalle katılarak ortaokuldan sonra okuma isteğine dikkati çekti.

İncealan Ortaokulunda öğretmenler, öğrencilerden gelecekle ilgili beklentilerini resmetmelerini istedi. 21 öğrencinin hayallerinin anlatıldığı resimler, il merkezindeki bir kafenin sergi salonunda sergilendi.

Öğrencilerden kimi taraftarı olduğu takımın formasını, bazısı stadyumda maç izleme anını, bir kısmı çok istediği Van kedisini bazısı da müzik aletini tuvale yansıttı.

- Sergiyi gezenleri duygulandırdı

Sergiyi gezenlerin dikkatini, resimlerin asıldığı duvardaki "boş tuval" çekti. Öğretmenlerine "Hayallerim bu boş tabloya sığmayacak kadar büyük" diyen 13 yaşındaki İrem Dede'nin hayat hikayesi, sergiyi gezenleri duygulandırdı.

Maddi sıkıntılar nedeniyle zor durumda olan ailesinin ortaokuldan sonra kendisini okutamayacağını öğrenen İrem Dede, boş tuvalle okumak dışında bir hayalinin olmadığını ifade etmek istedi. Tablosunu anlatırken gözyaşlarını tutamayan İrem Dede, ailesinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, eğitimine devam etmek istediğini dile getirdi.

- "Okursam öğretmen olmak istiyorum"

Kırsal Doyumalan Mahallesi'nde yaşayan Bahyettin ve İnci çiftinin 12 çocuğundan 7'ncisi İrem Dede, AA muhabirine, yaşadığı mahallede bazı kız çocuklarının ortaokuldan sonra okutulmadığını söyledi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle 8. sınıftan sonra liseyi okuyamayacağı için çok üzüldüğünü belirten Dede, şunları ifade etti:

"Sergideki boş tablomla aslında bütün okutulmayan kız çocuklarının sesi olmaya çalıştım. Ailem benim okumamı çok istiyor ama maddi durumumuz yetersiz olduğu için okutamıyor. Bazen okula gidemiyorum ve derslerimden geri kalıyorum. Çok üzülüyorum ve başarılı olamıyorum. Okursam öğretmen olmak istiyorum. Bu nedenle sesimizin duyurulmasını istedim. Sergiye boş tabloyla katıldım. Aslında hayallerim bu boş tabloya sığmayacak kadar büyük. Sadece okumak istiyorum ve kız çocuklarına umut olmak istiyorum."

- "Çocuklarımın okumasını istiyorum ama imkanım yok"

Yaz aylarında inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan baba Bahyettin Dede de 12 çocuğundan 6'sını imkansızlıklarına rağmen okutmaya çalıştığını söyledi.

Beyninde tümür olduğu için Van ve İstanbul'da 4 kez ameliyat olan kızı Dilan'ın tedavi masraflarını karşılayamadığını anlatan Dede, çocuklarından 1'ini lisede, 4'ünü ortaokulda ve 1'ini de anaokulunda kısıtlı imkanlarla okutmaya çalıştığını ifade etti.

Çocuklarının okuması için yardıma ihtiyaçlarının olduğunu belirten baba, şunları kaydetti:

"12 çocuğum var, biri askerde, birinin de beyninde tümör var, Van ve İstanbul'da 4 kez ameliyat oldu. İnşaat işçisiyim. Yaz aylarında inşaatlarda çalışıyorum. Başka da bir gelirim yok. 4'ü kız 6 çocuğum okula gidiyor ama çoğu kez onların eğitim masraflarını karşılayamıyorum. İstediğim gibi okutamıyorum. Bazen okula gönderemiyorum. İrem yaşadıklarını boş tabloyla anlatmış. Aslında yaşadıklarını hissederek anlatmaya çalışmış. Durum tam da onun anlattığı gibi. Çocuklarımın okumasını istiyorum ama imkanım yok. Her birine kışlık elbise, kırtasiye alamıyorum. Herkes gibi çocuklarımı giyindiremiyorum, okutamıyorum. Şimdi ortaokula gönderiyoruz ama lise için para lazım. Kaynak olmayınca ben de onları okutamıyorum ve üzülüyorum."

Bahyettin Dede, 8'i kız 12 çocuğundan Derya'nın ortaokulu bitirdikten sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 4 Kasım Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
11:55
İkindi
14:45
Akşam
17:11
Yatsı
18:29

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Perşembe

Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Tunç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.