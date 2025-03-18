VAR kayıtlarında skandal detay! Yasin Kol'un hakemle Türkçe konuşması tartışma yarattı

TFF, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Yasin Kol'un İngilizce bilmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

VAR UYARDI, PENALTIYI VERDİ

VAR hakemi Bruno Esteves'in penaltı anlatımını anlayamayan Kol için karar diğer hakemler tarafından tercüme edildi. Kendisine pozisyon Türkçe olarak anlatıldıktan sonra penaltı kararını veren Yasin Kol'un İngilizce bilmemesi sosyal medyada gündem oldu.

BİLMEDEN Mİ YÖNETİYOR?

Yasin Kol'un maçları İngilizce bilmeden mi yönettiği sorusu büyük panik yarattı. Yabancı oyuncularla nasıl konuştuğu ve iletişim kurduğu merak edilen Yasin Kol hakkında TFF'den henüz resmi açıklama gelmedi.