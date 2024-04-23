VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Ahmet Çakar'dan olay yaratan paylaşım! "Tam bir tezgah"

Süper Lig'in 33. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olurken mücadele ev sahibi ekibin uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

VAR uyarısı sonrası verilen bu penaltının yankıları sürerken açıklanan VAR kayıtları sonrası karşılaşmanın Alman VAR hakemi Benjamin Brand ile maçın orta hakemi Cihan Aydın arasındaki diyalog da ortaya çıkmıştı.

ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan VAR kayıtlarının açıklanması sonrası çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"TAM BİR TEZGAH"

Çakar paylaşımında "VAR kayıtları açıklandı, kanalizasyon patladı. Penaltıyı kaleci Livakovic'e vermişler. Hakem Cihan Aydın 'Penaltı verip, kaleciye de sarı kart göstereceğim' diyor ama gösteremiyor. Çünkü penaltıdan emin değil, VAR hakemlerinin baskısıyla vermiş. Hani Djiku penaltı yapmıştı... Ah ah ah, tam tezgah." ifadelerini kullandı.