Var ki nasıl yazılır? Var ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin sadece sözcük olarak değil, aynı zamanda dil bilgisi ve ek olarak da çeşitli bir yapıya sahip olmasının olumlu ve olumsuz tarafları mevcuttur. Olumlu tarafı, bu çeşitliliğin Türk dil sistemi içerisinde geniş ve kapsamlı bir iletişim olanağı sunar. Olumsuz tarafı ise dil içerisindeki çeşitli yapılar Türkçe öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bununla birlikte ana dili Türkçe olan bireyle bile konuşup, yazarken hatalar yapabilir. Türkçede çoğunlukla hata yapılan dil yapılarından biri de –ki konusudur. Bunun nedeni Türkçede üç tane farklı yapıda ve anlamda –ki kullanımının olmasıdır. Bu ek ile kurulan sözüklerden biri de ‘var ki’ sözcüğüdür.

Var ki nasıl yazılır?

Dilimizde bulunan bağlaçların doğru yazım şekilleri bazı bireyler tarafından kafa karıştırıcı bulunabilir. Günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanılan ifadelerden biri olan "var ki" de bunlar arasındadır. Bilindiği üzere ek olan -ki ekinin yazım şekli üstlendiği göreve göre değişiklik gösterir. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayan kişiler Türk Dil Kurumunun online sitesinde bulunan Türkçe yazım sözlüklerinden faydalanabilir. Var ki yazımı ayrı olması gereken bir kelimedir.

Var ki bitişik mi yazılır?

Türkçeyi dilin yapısında gerek görülerek belirlenen kurallara uygun bir biçimde kullanmak son derece önemlidir. Var ki kelimesi de doğru yazılışı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Bu sözcüğü kullanmak isteyen kişiler "Var ki ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabını araştırır. Ancak bu kelime genellikle “Varki“ şeklinde bitişik olarak yazılır. Bu nedenle “var ki” kelimesinin yazımı ile ilgili pek çok kez hataya düşülmektedir. Var ki TDK sözlüklerinde yapılan araştırmalara göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Kelimenin bitişik yazımı imla hatası olarak kabul edilir.Var ki doğru yazılışı şu şekildedir: