EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Var ki nasıl yazılır? Var ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Var ki nasıl yazılır? Var ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

11.09.2023 17:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili sözcük bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle pek çok farklı yapıda kelime ve ekler mevcuttur. Farklı yapıdaki sözcüklerin, eklerin yazım biçimleri dil bilgisi kuralları etrafında belirlenmiştir. Pek çok kişi binlerce sözcüğün doğru yazım şeklini merak eder. En çok merak edilen ise –ki ekinin kullanım biçimidir. Hem yapım eki hem bağlaç hem de ilgi zamiri olarak kullanılan -ki yazımı sıklıkla araştırılır. Peki, var ki nasıl yazılır?

Türkçenin sadece sözcük olarak değil, aynı zamanda dil bilgisi ve ek olarak da çeşitli bir yapıya sahip olmasının olumlu ve olumsuz tarafları mevcuttur. Olumlu tarafı, bu çeşitliliğin Türk dil sistemi içerisinde geniş ve kapsamlı bir iletişim olanağı sunar. Olumsuz tarafı ise dil içerisindeki çeşitli yapılar Türkçe öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bununla birlikte ana dili Türkçe olan bireyle bile konuşup, yazarken hatalar yapabilir. Türkçede çoğunlukla hata yapılan dil yapılarından biri de –ki konusudur. Bunun nedeni Türkçede üç tane farklı yapıda ve anlamda –ki kullanımının olmasıdır. Bu ek ile kurulan sözüklerden biri de ‘var ki’ sözcüğüdür.

Uğur böceği nasıl yazılır? Uğur böceği nasıl yazılır?

Var ki nasıl yazılır?

Dilimizde bulunan bağlaçların doğru yazım şekilleri bazı bireyler tarafından kafa karıştırıcı bulunabilir. Günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanılan ifadelerden biri olan "var ki" de bunlar arasındadır. Bilindiği üzere ek olan -ki ekinin yazım şekli üstlendiği göreve göre değişiklik gösterir. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayan kişiler Türk Dil Kurumunun online sitesinde bulunan Türkçe yazım sözlüklerinden faydalanabilir. Var ki yazımı ayrı olması gereken bir kelimedir.

Müslümanlık nasıl yazılır? Müslümanlık nasıl yazılır?

Var ki bitişik mi yazılır?

Türkçeyi dilin yapısında gerek görülerek belirlenen kurallara uygun bir biçimde kullanmak son derece önemlidir. Var ki kelimesi de doğru yazılışı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Bu sözcüğü kullanmak isteyen kişiler "Var ki ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabını araştırır. Ancak bu kelime genellikle “Varki“ şeklinde bitişik olarak yazılır. Bu nedenle “var ki” kelimesinin yazımı ile ilgili pek çok kez hataya düşülmektedir. Var ki TDK sözlüklerinde yapılan araştırmalara göre ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Kelimenin bitişik yazımı imla hatası olarak kabul edilir.Var ki doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Var ki (Doğru kullanım)
  • Varki (Yanlış kullanım)
Müsait nasıl yazılır? Müsait nasıl yazılır?

Günün Önemli Manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?
ÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleriÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleri
Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak! Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Okullarda müfredat değişiyor!

Okullarda müfredat değişiyor!

İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?

İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.