Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Mevlüt son haliyle ağızları açık bıraktı! "Paraya para demiyor"

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun programında yarışan isimler son halleriyle gündem oluyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden olan Mevlüt Acaroğlu 10 TL kazanarak programdan ayrılmıştı. Sevilen ismin son hali şaşırttı.

Annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mevlüt Acaroğlu emlak sektörüne girdi.

Evlenen ve bir çocuğu olan Acaroğlu emlak danışmanlığı yapıyor. 39 yaşındaki Mevlüt Acaroğlu sosyal medya hesabından sıkça fotoğraf paylaşıyor.

Acaroğlu'nun takipçileri paylaşımlarına "Paraya para demiyor", "Kral", "Mutluluklar", "Bana da sponsor olur musun" yorumlarında bulunuyorlar.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılan Acaroğlu, Ana Kuzusu isimli televizyon programını da sunmuştu.



