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Var Mısın Yok Musun'un Konyalı Mevlüt'ünün son hali şaşırttı! Yarışmadan 10 TL ile ayrılmıştı

25.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönem ekranların en sevilen programlarından biri haline gelen Var Mısın Yok Musun’un renkli yarışmacılarından Mevlüt Acaroğlu, seneler sonra yaşadığı değişim ile şaşırttı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken isim, yarışmadan 10 TL kazanarak ayrılmıştı. İşte Konyalı Mevlüt olarak anılan Mevlüt Acaroğlu'nun son hali...

Var Mısın Yok Musun'un Konyalı Mevlüt'ünün son hali şaşırttı! Yarışmadan 10 TL ile ayrılmıştı

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğu yaptığı sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 2007 yılında ekranlara gelmeye başlamış ve üç sezon boyunca yayınlanmıştı. Programın unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Mevlüt Acaroğlu ise programa damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

VAR MISIN YOK MUSUN'UN KONYALI MEVLÜT'Ü SON HALİYLE ŞAŞIRTTI!

Acaroğlu, yarışmada toplamda 10 ay kalmayı başarmış ve bu süreçte şöhretine şöhret katmıştı.

Pek çok kişi tarafından sevilen yarışmacı 500 bin TL almak için yarışmış fakat yarışmaya yalnızca 10 TL alarak veda etmişti.

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İstediği miktarda paraya kutusunda ulaşamamış olan Acaroğlu'nun, istediği parayı ekranlarda çalışarak kazanmaya çalıştığı biliniyor. Yarışma sonrası bir telefon firmasının reklamında rol alan sevilen ismin annesi Naciye Acaroğlu da en az kendisi kadar tanınmış ve popülarite sahibi olmuştu.

ANNESİYLE BERABER PROGRAM SUNMUŞTU

Acaroğlu, annesiyle beraber 2009 yılında Kanal 7’de ekranlara gelen ‘Ana Kuzusu’ isimli programı da sunmuştu.

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EMLAK DANIŞMANLIĞI YAPIYOR

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ve 2016 yılında dünyaevine giren Mevlüt Acaroğlu, şimdilerde emlak danışmanlığı yapıyor.

İşte Var Mısın Yok Musun'un Konyalı Mevlüt'ü olarak tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun şimdiki hali...

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı var mısın yok musun
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