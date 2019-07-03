Var olmayan restoran nasıl Londra'nın en iyisi haline geldi?

Son günlerde sosyal medyada dolanan bir olay, duyanları şaşkına çevirdi. Algı yönetiminin insanlar üzerindeki etkisini en iyi şekilde özetleyen bu olay ciddi bir takdiri hak ediyor. İşte o lmayan bir restoranı Londra'nın en iyisi haline getiren Oobah Butler ve onun hikayesi...

Oobah Butler, 2018 yılının başında gezi tavsiye uygulamalarından TripAdvisor’da bir restoran kaydı gerçekleştiriyor. Ancak restoran gerçekte yok. Butler bir web sitesi hazırlıyor. Sosyal medya hesaplarını kuruyor. Ve tamamen hayalde var olan restoran hayata geçiyor. İsmi ise “The Shed” (Kulübe).

Butler, The Shed’in sosyal medya hesaplarında paylaşmak için “yemek” fotoğrafları çekiyor ancak bunlar gerçek yemekler bile değil. Örneğin “güzel bir yemek” gibi görünen tabaklardan biri tuvalet tabletinden oluşuyor.

The Shed’in tanıtımında “yalnızca rezervasyonla hizmet vermekte olan” bir restoran olduğunu belirtiyor. Butler arkadaşlarına TripAdvisor’a girip “olmayan restoranı” hakkında pozitif yorum yapmalarını rica ediyor.