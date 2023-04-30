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'VAR, protokol dışı hareket etti!' Deniz Çoban'dan Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki kırmızı kart için olay yorum!

30.04.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmüştü. Kanarya, 45+5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalmıştı. Eski hakem Deniz Çoban, beIN Trio programında çarpıcı yorumlarda bulundu.

'VAR, protokol dışı hareket etti!' Deniz Çoban'dan Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki kırmızı kart için olay yorum!

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 45+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Hakem Zorbay Küçük, rakibine müdahalede bulunan yıldız isme önce sarı kart göstermiş ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek kartın rengini kırmızıya çevirmişti.

Eski hakem Deniz Çoban; beIN Trio programında pozisyon hakkındaki yorumlarıyla gündeme geldi. İşte Çoban'ın sözleri;

"UEFA DİYOR Kİ..."

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"Hocam, ben bu tip müdahalelerin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü topu bırakmış, bu hamleyi rakibe yapıyor ama UEFA da diyor ki şiddet, acımasızlık, gaddarlık olacak ve kırmızı kartı da öyle çıkaracaksınız diyor. Bu pozisyonu hakem gördü. Yoğunluğu, şiddeti sarı kart sınırında değerlendirdi. Sarı kartını gösterdi. Video Yardımcı Hakem, hakemi çağırdığında farklı olarak ne gösterdi burada? Evet, fotoğrafı durdurduğunuz zaman kramponun vidası geliyor gibi. Ben, bir pozisyonda burada kırmızı kartı kabul ediyorum derken diğerlerinde ayak kurtulmuş dedim."

"VAR, PROTOKOL DIŞI HAREKET ETTİ"

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"Video Yardımcı Hakem, kontrole geldiğinde fotoğrafı gösterdi. Sonrasını normal akışta izlettirmesi lazım ama hakemler, halen ısrarla ciddi faullü oyun, şiddetli hareket ve elle oynamalarda normal akışta izlettirmiyorlar. Sanki hakemi kenara çağırıp kırmızı karta, penaltıya ikna etmeye çalışıyorlar. Ben, protokol dışı hareket ettiklerini değerlendiriyorum. Bu harekette ben, VAR müdahalesini kesinlikle yanlış buluyorum. Hakem, buna kırmızı kart gösterseydi itiraz etmezdim. Hakemin yorum alanına giren bir pozisyon. Sarı kartı da gösterseydi itiraz etmedim."

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