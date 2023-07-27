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Yasa koyuculuk nasıl yazılır? Yasa koyuculuk mu yasa koyuculuğu mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.07.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumu (TDK) sözcüklerin nasıl yazılacağı ve kullanılması gerektiği konusunda yazım kılavuzlarında belirtmiştir. TDK, sözlüğünde yer alan bazı sözcüklerin yazım şekillerdi değiştirildi. Bu nedenle güncellenen sözcüklerin yeni yazım biçimleri gündemde yerini aldı. 12. baskısı ile yayımlanan Güncel Türkçe Sözlük ile birlikte pek çok sözcüğün yeni şekliyle yazılması gerekecek. Yasa koyuculuk da bu sözcüklerden biridir. Peki, yasa koyuculuk nasıl yazılır?

Yasa koyuculuk birleşik kelimesi, dil bilgisi kuralları göz önüne alınarak Türk Dil Kurumu tarafından yapılan çalışmalar ile anlam kazanmıştır. Benzeri kelimelerin anlamlarını merak eden kişilerin, ellerinde bulunan TDK yazım kılavuzlarından ya da internetteki sözlükleri kullanarak konu hakkındaki bilgileri elde etmesi mümkündür. Yasa koyuculuk kelimesi, TDK sözlüğünün 12. baskısında yapılan yenilikler ile birlikte yazımı değişen kelimeler arasında yer almıştır. Değişen kelimeleri önceki halleriyle kullanmaya alışmış kişiler, kelimelerin yeni yazım biçimlerini araştırmaya başladı. Özellikle profesyonel olarak yazı yazan kişilerin dikkat etmesi gereken yazım kılavuzları güncel haliyle birlikte yayımlandı.

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Yasa koyuculuk nasıl yazılır?

Dilimizde bulunan kelimelerin yazım biçimine ve anlamlarına Türk Dil Kurumu çalışmaları ile karar verilir. Bazı durum ve zamanlarda sözcüklerin mevcut yazım şekilleri ve anlamları güncellenebilir. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan 12. düzenleme ile birlikte pek çok kelimenin yazılışı değişmiştir. Yasa koyuculuk yazımı değiştirilen sözcükler arasında yer alıyor. Yasa koyuculuk yasa koyma ve yapma yetkisi olan anlamına gelir. Türkçe sözlüğün 12. basımda yapılan değişiklikte söz konusu sözcüğün yasa koyuculuk mu yasa koyuculuğu mu şeklinde olması gerektiği sorgulanmaya başlandı. Son değişiklikle ile birlikte bu kelimenin artık "yasa koyuculuk" şeklinde kullanılması gerektiğine karar verildi. Yasa koyuculuk gibi yazım biçimi güncellenen diğer kelimeler için TDK’nin yayımladığı yeni sözlüğün incelenmesinde fayda bulunuyor.

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Yasa koyuculuk mu yasa koyuculuğu mu?

Türkçe sözcüklerin yazım biçimlerini ve anlamlarını merak eden kişiler, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzlarından faydalanır. Birçok insan yazım kurallarıyla alakalı hassasiyet göstererek, bu kurallara uymaya önem verir. Türk dilini düzgün ve anlamlı kullanmak Türkiye Vatandaşı olan kişiler için bir vatandaşlık görevidir. Türk Dil Kurumu, bazı sözcüklerin yazılışları ve anlamları ile ilgili düzenlemeler yapılmasına karar verdi. Buna yüzden 12. baskısı yayımlanan Türkçe yazım kılavuzunda bu sözcüklerin yazım şekilleri farklı oldu. Yazım şekli güncellenen kelimeler arasında bulunan yasa koyuculuk TDK tarafından yayımlanan 12. basıma göre artık "yasa koyuculuk" olarak yazılacak. Yasa koyuculuk doğru yazılışı:

  • Yasa koyuculuk (Güncel doğru kullanım)
  • Yasa koyuculuğu (Eski kullanım)
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