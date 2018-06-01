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Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor'a transfer oldu!

FUTBOL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'la prensip anlaşmasına vardı.

Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor'a transfer oldu!

Vartolu'dan sürpriz bir transfer kararı, imzalar atılıyor! Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefa'la prensip anlaşmasına vardı.

Vefa Lisesi'nde düzenlenen Kemal Sunal Ödülleri'ne katılan Erkan Kolçak Köstendil'in Vefaspor yöneticileriyle görüştüğü ve kulüpte oynama istediğini dile getirdiği, Vefa yöneticilerinin de bu talebi memnuniyetle kabul ettiği öğrenildi. Taraflar prensipte anlaşırken kesin anlaşmanın, Köstendil'in çekimlerini ve diğer işlerini ayarladıktan sonra yapılacağı belirtildi.

Kulüp de, imza töreninin pazartesi günü olacağını duyurdu.

Bir dönem Bursaspor alt yapısında kalecilik yapan 1983 doğumlu Köstendil geçen şubat ayında Bursaspor'la bir antrenmana çıkmıştı.

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Erkan Kolçak Köstendil Vartolu Vefaspor

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