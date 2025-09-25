SPOR

Vasco da Gama, Bahia'yı Devirdi! Umutlar Yeşerdi

Vasco da Gama, erteleme maçında Bahia'yı 3-1 yenerek ligde yükselişe geçti. Paulo Vinicius Coelho, Vasco'nun daha iyi sıralamalar için mücadele edebileceğini belirtirken, genç oyuncu Diego Minete'nin ilk kez forma giymesi heyecan yarattı.

Brezilya Serie A'da Vasco da Gama, Bahia'yı evinde ağırladığı erteleme maçında 3-1'lik skorla galip gelerek önemli bir adım attı. Bu galibiyetle Vasco, ligde üç basamak birden yükselerek 13. sıraya yerleşti ve düşme hattından uzaklaşma yolunda umutlarını tazeledi. Maçın ardından spor yorumcusu Paulo Vinicius Coelho (PVC), Vasco'nun kadro kalitesinin düşme hattında mücadele etmeyi hak etmediğini, takımın istikrar yakalaması halinde daha üst sıralar için yarışabileceğini ifade etti. PVC, Vasco'nun Internacional, Atlético ve Santos gibi takımların üzerinde yer alabileceğini ancak bu durumun ne kadar sürdürülebilir olacağının önemli olduğunu vurguladı.

Vasco'nun galibiyetinde dikkat çeken bir diğer nokta ise altyapıdan yetişen genç yetenek Diego Minete'nin ilk kez A takım forması giymesi oldu. Minete, bu maçla birlikte Vasco tarihinde forma giyen en genç ikinci oyuncu unvanını elde etti. Bu durum, kulübün altyapısına verdiği önemi ve geleceğe yönelik umutlarını simgeliyor. Maç öncesinde taraftarlar, hakem atamaları konusunda endişelerini dile getirmiş olsalar da, takımın performansı ve galibiyet, bu endişeleri bir nebze olsun dindirdi.

Maçın detaylarına bakıldığında, Vasco'nun oyunun kontrolünü elinde tuttuğu ve hücumda etkili olduğu görüldü. Goller, tecrübeli oyuncularla genç yeteneklerin uyumunun bir sonucu olarak geldi. Bahia ise deplasmanda varlık gösteremedi ve savunmada hatalar yaparak mağlubiyete davetiye çıkardı. Vasco'nun galibiyeti, sadece puan tablosundaki yerini iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda takımın moralini de yükseltti. Teknik direktör ve oyuncular, bu galibiyetin bir başlangıç olduğunu ve ligde daha iyi sonuçlar almak için çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.

Vasco da Gama'nın Bahia karşısında elde ettiği galibiyet, hem ligdeki konumunu sağlamlaştırması hem de genç yetenek Diego Minete'nin sahneye çıkmasıyla kulüp için önemli bir dönüm noktası oldu. Takımın istikrarı sağlaması halinde, ligde daha üst sıralara tırmanması ve taraftarlarını mutlu etmesi bekleniyor.

