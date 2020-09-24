Vasilije Micic: NBA'den teklif aldım

Anadolu Efes’te medya buluşmaları devam ediyor. Online olarak yapılan basın toplantısında oyunculardan Sertaç Şanlı, Vasilije Micic ve Yiğitcan Saybir yer aldı. Bu sezon ilgili görüşlerini aktaran Sertaç Şanlı, "Kaldığımız yerden devam etmesi geçen sezon kaldığı yerden devam etseydi kolay olabilirdi. Bu maç temposuna girmesiyle alakalı. Barcelona inanılmaz yatırım yaptı, CSKA Moskova yatırım yaptı. Milano, Maccabi bunlar kadrosunu korudu ve yatırım yaptı. Geçen sene de herkes aynı şeyleri söylüyordu. Bizim birbirimize alıştığımı düzen, oynadığımız basketbolla herkesin üstünde bitirdik. Bu sene farklı olacak verilen aradan dolayı. 1-2 ay ara vermek var, 6 ay ara vermek var. Tamamen farklı bir şey. Aynı şekilde basketbol oynayacağımızı düşünüyorum. Belki geçen sene gibi birinci bitiremeyiz belki sezonu ilk 4 içerisinde bitireceğimize inanıyorum. Geçen seneki gibi düzen yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. "NBA'DEN TEKLİF ALDIM" Yaz transfer döneminde NBA’den teklif aldığını söyleyen Micic, "Böyle bir süreç yaşandı. Korona virüs süreci yaşanmıyor olsaydı her şey belki normal gidiyor olsaydı farklı gelişmeler olabilirdi. Sözleşme süreleri açısından, teknik açından değerlendirdiğimizde çok da mümkün olmayabilirdi. Böyle bir süreç yaşandı. Sözleşmemde 1 yılım daha vardı. Şu anda Anadolu Efes’te devam ediyorum. Bundan mutluyum. Kafamın da rahat olduğunu söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

'NBA’de hangi takımda oynamak istersin?' sorusuna ise 26 yaşındaki oyuncu, "Anadolu Efes’te oynamaya başladığım zaman pek çok kişi orada ikinci oyun kurucu olursun, çok süre alamazsın söylemleri vardı. Hikaye öyle gelişmedi. NBA açısından ise evet belki bazı şehirlerin şehir olarak orada oynamak cazip olabileceğini kabul edebiliriz ama eğer bir gün fırsatım olursa ben hangi NBA takımı olacağından ziyade benim için süre almam, birincil bir rolde o takım olmam benim için en önemli şey. Bu koşul olduğu sürece NBA’deki her takımda oynayabilirim" diye cevap verdi. "MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI BENİM İÇİN SIKINTI YAPMAYACAK" NBA’de seyircisiz oynanan müsabakalarda yapılan düzenlemelerle ilgili olarak da Sırp basketbolcu, "Maçları takip ediyorum. NBA’de özel bir şeyler yaptılar. Yaptıkları şey gerçek basketbolseverlerin salonda olması ile kıyaslanamaz. 7 aylık bir süre oldu, uzak kaldık basketboldu. Yeniden başlamaya açız ki maçların başlamasını bekliyoruz. Bence maçların seyircisiz oynanması benim için sıkıntı yapmayacak. Ben yine yüksek motivasyonla sahada olacağım. Benim için sorun teşkil etmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.