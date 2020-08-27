Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü?

Vatan Şaşmaz ölümü üzerinden 3 sene geçmiş olmasına rağmen hala sevgiyle anılan ünlüler arasında yer alıyor. Vatan Şaşmaz ölümünün 3. yılında sevenleri ve sanat camiasındaki ünlüler tarafından anılmaya devam ediyor. 2017 yılında üzücü bir şekilde hayata veda eden Vatan Şaşmaz, aradan geçen 3 yılda yeniden merak ediliyor. Vatan Şaşmaz ne zaman öldü sorusu araştırılmaya devam ediyor. 2017 yılında ülke gündemini uzun süre meşgul eden vefatın ardından Vatan Şaşmaz’ı kim öldürdü sorusu soruluyor. İşte ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz ile ilgili tüm merak edilenler...

PINAR ALTUĞ DA PAYLAŞTI

Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıl dönümünde eski rol arkadaşı Pınar Altuğ da bir paylaşım yaptı. Çocuklar Duymasın dizisinde beraber çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ; fotoğrafın altına “Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum.” mesajını ekledi. Vatan Şaşmaz ile uzun yıllar sunuculuk yapan Melike Öcalan da Vatan Şaşmaz ile beraber çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak altına “Anlatılmaz yaşanır. Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sanat minnetle. İyi ki aynı döneme denk geldik, iyi ki hep birlikte büyüdük.. İyi ki” notunu yazdı.