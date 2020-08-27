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Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran ve ekranların sevilen isimleri arasında bulunan ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz ölümünün 3. yılında sevenleri ve sanat camiasındaki arkadaşları tarafından anılıyor. 2017 yılında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü sorularıyla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü? İşte merak edilen tüm detaylar…

Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü?

Vatan Şaşmaz ölümü üzerinden 3 sene geçmiş olmasına rağmen hala sevgiyle anılan ünlüler arasında yer alıyor. Vatan Şaşmaz ölümünün 3. yılında sevenleri ve sanat camiasındaki ünlüler tarafından anılmaya devam ediyor. 2017 yılında üzücü bir şekilde hayata veda eden Vatan Şaşmaz, aradan geçen 3 yılda yeniden merak ediliyor. Vatan Şaşmaz ne zaman öldü sorusu araştırılmaya devam ediyor. 2017 yılında ülke gündemini uzun süre meşgul eden vefatın ardından Vatan Şaşmaz’ı kim öldürdü sorusu soruluyor. İşte ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz ile ilgili tüm merak edilenler...

PINAR ALTUĞ DA PAYLAŞTI

Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü?

Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıl dönümünde eski rol arkadaşı Pınar Altuğ da bir paylaşım yaptı. Çocuklar Duymasın dizisinde beraber çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ; fotoğrafın altına “Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum.” mesajını ekledi. Vatan Şaşmaz ile uzun yıllar sunuculuk yapan Melike Öcalan da Vatan Şaşmaz ile beraber çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak altına “Anlatılmaz yaşanır. Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sanat minnetle. İyi ki aynı döneme denk geldik, iyi ki hep birlikte büyüdük.. İyi ki” notunu yazdı.

VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Şaşmaz’ın yeniden gündeme gelmesiyle beraber vatandaşlar Vatan Şaşmaz nasıl öldü sorusuna yanıt arıyor. Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’da bir otelde, eski oyuncu ve manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Vatan Şaşmaz hayatını kaybettiğinde 42 yaşındaydı. Üzücü ölüm haberinin ardından Vatan Şaşmaz’ın eşi konuşulmaya başlamıştı. Çünkü ünlü ismin eşi o dönem çocuklarına hamileydi. Vatan Şaşmaz’ın oğlu ölümünden 6 ay sonra dünyaya geldi. Vatan Şaşmaz mezarı ise İstanbul’daki Çengelköy Mezarlığı’nda bulunuyor.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Ölümü ülke gündemine yeniden gelen ve tekrar hatırlanan ünlü isimle ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Özellikle Vatan Şaşmaz kaç doğumlu sorusuna cevap aranıyor. Şaşmaz’ın 8 Ocak 1975 doğumlu olduğu biliniyor. Aynı zamanda ünlü ismin hayranları tarafından Vatan Şaşmaz nereli sorusuna da yanıt aranıyor. İstanbul doğumlu olan Şaşmaz, aslen Çanakkale Biga’lıdır. Vatan Şaşmaz eşi Yasemin Adalı ile 2015 yılında evlenmişti. Vefatından 6 ay sonra dünyaya gelen Vatan Şaşmaz oğlu ise Asil Vatan Şaşmaz ismini aldı.

İstanbul’daki Vatan caddesinde doğduğu için bu ismi alan Vatan Şaşmaz, fotomodellik yaparak kariyerine başlamış ve çok sayıda reklam ile klipte rol almıştı. Uzun yıllar Melike Öcalan ile sabah programları sunan Vatan Şaşmaz, Özel Hat adlı programla da çok sayıda insan tarafından tanınır ve sevilir hale gelmişti. Özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Engin karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Vatan Şaşmaz ölümü ile ilgili haber 2017 yılında tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

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